Депутат из Петербурга станцевал в женском белье на месте битвы за Ленинград

Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга до своего избрания танцевал в женском нижнем белье на мероприятии в память о жертвах Великой Отечественной войны, сообщает «Mash на Мойке» .

На опубликованных кадрах видно, как 22-летний будущий парламентарий танцует и раздевается под музыку на фоне баннера «Вахта Памяти». При этом под обтягивающей кофтой у молодого человека оказался женский бюстгальтер.

В настоящее время муниципальный депутат координирует региональное отделение волонтеров, которые занимаются раскопками, патриотическими мероприятиями и сбором гуманитарной помощи. Видео из студенческой жизни молодого человека начали набирать популярность в Сети после его избрания.

В прошлом году ролик, снятый на Синявинских высотах, возмутил общественников, которые обратились в Госдуму. Сегодня активисты написали письмо секретарю петербургского отделения партии «Единая Россия» Александру Бельскому.

По словам руководителя депутата, к его работе претензий нет, он «исправно посещает все заседания и помогает горожанам». Сам герой скандальных видеороликов отказывается комментировать ситуацию.