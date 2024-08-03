Депутат и боец ММА Ивашкин избил мужчину из-за дорожного конфликта в Красноярске

Ивашкин рассказал, что водитель в зеленых шортах и олимпийке хамски вел себя на дороге, а во ходе ссоры начал говорить гадости.

«Он говорит: „Ты едешь с внутренней без поворотника“ <…> Поворотник у меня был, это во-первых. Во-вторых, я ему говорю: „Ты меня пропусти, я по кольцу еду, меня пропусти, и делай что хочешь“. Ну, я ему, чтобы в чувства привести, пощечину дал, он не останавливается», — сказал парламентарий.

Он добавил, что мужчина продолжал орать, поэтому произошла драка.

Ивашкин — один из самых возрастных бойцов ММА в РФ из выступающих на турнирах. Он владеет спортклубом «Прайд» в городе Назарово.