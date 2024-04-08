Депутат Госдумы: украинский режим намеренно обостряет ситуацию вокруг Росатома

Депутат Государственной Думы от Московской области, член фракции «Единая Россия» Денис Кравченко сказал, что в последнее время украинский режим намеренно обостряет ситуацию вокруг Росатома.

Повреждение критической инфраструктуры ЗАЭС повлечет за собой крупную радиационную катастрофу, которая затронет множество стран.

«Такое безрассудство и намеренное обострение ситуации говорит лишь о том, что украинское руководство действует в логике террористов, уничтожая будущее сотен тысяч людей», — уточнил депутат.

Вчера украинские националисты атаковали Запорожскую АЭС с помощью дронов, нанеся удар по защитной оболочке энергоблока номер 6, а также по прилегающей инфраструктуре объекта, в результате чего трое сотрудников ЗАЭС получили ранения.

С 2022 года на станции совместно с сотрудниками ЗАЭС работают инспекторы МАГАТЭ, которые обеспечивают международный контроль над функционированием такого сложного объекта.

«Эти нападения должны быть расследованы, а ответственные привлечены к наказанию. Призываем международное сообщество отреагировать на произошедшее и решительно осудить беспрецедентный акт террора со стороны украинских националистов», — заключил Денис Кравченко