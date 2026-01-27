Дело возбудили в Подмосковье после того, как неадекват зарезал сожительницу

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство ее соседки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, все произошло 27 января в квартире одного из многоэтажных домов города. Мужчина поссорился со своей сожительницей 1992 года рождения, после чего ударил ее ножом.

Женщина получила серьезное ранение, но сумела добраться до соседки за помощью. Нападавший догнал ее и нанес еще несколько ударов. Также он набросился с ножом на соседку, открывшую дверь.

В результате сожительница подозреваемого скончалась на месте. Соседка была доставлена в больницу. По данным СМИ, пострадавшая работает учительницей начальных классов.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят допросы. Назначен ряд экспертиз. Ход и результаты расследования взяла под контроль Сергиево-Посадская городская прокуратура.

Ранее отмечалось, что мужчина после нападения на женщин выпал с 17-го этажа. В момент убийства в квартире находился семилетний ребенок его сожительницы, он не пострадал. Прокуратура проконтролирует дальнейшее жизнеустройство мальчика и оказание ему необходимой помощи.

