«Действовала женщина»: бизнес-леди из Балаково могли унизить перед убийством

По мнению бывшего следователя, который пожелал остаться анонимным, убитую в Балакове бизнес-леди Наталью А. могли заставить копать себе могилу перед тем, как ее убить, пишет kp.ru .

Как рассказал источник, похитители точно знали, когда Наталья вернется домой — их передвижения попали на камеры, а сами они приехали во двор незадолго до прибытия жертвы. По словам собеседника, это указывает на то, что убийство было тщательно спланировано.

«Мне кажется, что тут действовала женщина. И она мстила. Обманутая жена — это очень похожий вариант», — предположил бывший следователь.

Собеседник также не исключил, что Наталью могли заставить самой копать яму, в которой ее и убили. Конкуренты бы просто устранили ее, а человеку, который хотел отомстить, нужно было ее помучить.

«Скорее всего такой был заказ. И заказчику нужны были страдания жертвы», — считает бывший следователь.

По его мнению, раскрытие этого «эмоционального убийства» может произойти в ближайшее время, так как в таких случаях «всегда есть много ошибок».