Пенсионер из курской Суджи написал в паспорте прощальное письмо после атаки ВСУ

В Россию вернули 70-летнего жителя города Суджи, которого вывезли на Украину после нападения ВСУ на Курскую область. Пенсионер думал, что информация о нем будет утеряна, поэтому решил написать в паспорте прощальное обращение к сестре, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Пожилой мужчина надеялся, что его паспорт кто-нибудь найдет и передаст документ близким. Тогда родные смогли бы узнать, что с ним случилось.

Мужчина смог вернуться в Курскую область. Ему и еще трем жителям бесплатно заменили паспорта за один день. У других обратившихся жителей Суджанского района, которых вернули с Украины, документы были испорчены, утрачены или недействительны в связи с достижением 45 лет.

«В настоящее время граждане, вернувшиеся на Родину, находятся в безопасности», — заявили в полиции.

Правоохранительные органы будут продолжать работу по оказанию вернувшимся курянам помощи и содействия.