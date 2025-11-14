Даже не тормозил: таксист сбил подростка на переходе в Чехове
Таксист сбил подростка на пешеходном переходе в Чехове
Фото - © скриншот/Госавтоинспекция Московской области
Утром в пятницу около одного из домов на улице Чехова в Чехове таксист сбил подростка на переходе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.
Водитель за рулем Haval сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.
На видео с места аварии видно, что юноша вышел на переход и практически сразу его сбил таксист. Машина остановилась после ДТП.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам начатой проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
