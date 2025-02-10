«Давайте помянем домик»: в Удмуртии компания друзей воплотила в жизнь мем This is fine

В Удмуртии компания друзей воплотила в жизнь популярный в Сети мем This is fine. Парни отмечали день рождения на фоне горящего дома, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как группа парней отмечает день рождения на фоне горящего дома. Из крыши деревянного здания вырываются языки пламени.

Компания друзей собралась отметить день рождения. Для праздника они накрыли стол и затопили баню. Однако из-за трубы произошло возгорание на чердаке. Молодые люди попытались самостоятельно справиться с огнём, но к тому моменту силы их покинули. Дым заставил всех покинуть помещение.

Вечеринка в доме выдалась «слишком жаркой», поэтому парни вышли на улицу, где продолжили празднование на фоне горящего дома. На свежем воздухе друзья выпили не только за именинника, но и помянули дом.