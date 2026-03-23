«Давай мы его убьем!»: змея вылезла из родникового крана в Дагестане
Жительница Дагестана вытянула змею из родникового крана в Сулейман-Стальском районе республики, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан».
На опубликованных кадрах видно, как девушка с помощью двух палочек вытягивает змею из родникового крана. Затем мужчина берет рептилию за голову и бросает на землю, после чего несколько раз бьет палкой.
«Так он умер или нет? Давай мы его убьем!», — заявила девушка на видео.
По мнению экспертов, это желтобрюхий (каспийский) полоз. Его укус болезненный, но сам по себе опасности для здоровья человека не представляет.
