«Давай, беги»: леопард залез на чердак в селе под Владивостоком

Леопард залез на чердак дома в селе под Владивостоком

В селе Гусевка под Владивостоком леопард залез на чердак одного из домов, его еле выгнали, сообщает «112» .

Местные жители методично выгоняли леопарда с чердака пальбой из ружья. Повозившись в доме, большая кошка после нескольких выстрелов е забеспокоилась и убежала.

На видео, снятом на месте инцидента, показано, как леопард выпрыгивает с чердака, а потом пробегает мимо одной из групп жителей.

«Давай, беги», — провожают его местные.

Дальневосточный леопард — самая редкая из больших кошек. Животное занесено в Красную книгу РФ. Он водится на границе с Китаем и Северной Кореей.

