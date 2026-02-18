Дарья Трепова* просит помощи стоматолога после 54 дней, проведенных в ШИЗО

Террористка и экстремистка Дарья Трепова*, отбывающая наказание в мордовской ИК-2, пожаловалась на острую зубную боль после 54 дней пребывания в штрафном изоляторе (ШИЗО). Она попросила помощи стоматолога, сообщает Mash .

О плохом самочувствии девушки рассказал ее адвокат. Муж Треповой* Дмитрий Рылов отметил, что осенью она попала в ШИЗО в четвертый раз. По его мнению, это произошло после интервью. Заключенная якобы наговорила много лишнего, поэтому разговор так и не опубликовали.

Рылов также рассказал, что Трепову* продуло из-за открытых дверей в камере. После этого ее перевели в другое помещение камерного типа, где есть отопление. Еще сообщалось, что у девушки началась депрессия, она перестала общаться с семьей.

Трепова* является исполнительницей теракта, который произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. В одном из кафе проходило мероприятие с военкором Владленом Татарским. Девушка передала ему статуэтку со взрывчаткой. Корреспондент погиб, ранения получили 50 человек.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.