«Дай свое ушко»: осужденный физрук раскрыл, что случилось между ним и ученицей

Осужденный за домогательства физрук раскрыл, что случилось между ним и ученицей

Учитель физкультуры из поселка Озерецкий (Дмитровский муниципальный округ), которого обвинили в домогательствах к ученице, рассказал, что произошло, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» .

Мужчину задержали в феврале 2025 года по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера против 10-летней ученицы. При этом местные жители утверждают, у родителей девочки давний конфликт с учителем, а это заявление вполне может быть местью за старые обиды.

Местные почти всем поселком до сих пор собирают педагогу деньги на адвокатов. И спустя год физрук впервые рассказал, что произошло. Мужчина написал откровенное письмо из СИЗО.

«Мой класс подарил мне мультитул (складной инструмент похожий на нож). Я решил разыграть Зою. Подошел и в шутку сказал: „Дай свое ушко“. Затем раскрыл небольшой ножик, выдвинул лезвие», — отметил физрук.

Он добавил, что после задержания в показаниях на допросе девочка утверждала, что после шутки я засунул ей руку между ног и трогал ее, но она меня оклеветала.

Расследование данного дела затянулось. Адвокат педагога Сергей Колосовский подчеркнул, что «учителя сейчас находятся в адской группе риска».

Мама пострадавшей девочки заявила, что не готова давать комментарии во время рассмотрения уголовного дела.

