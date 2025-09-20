Дагестанцы встретили масштабные подтопления в республике с позитивом

Появились кадры масштабных подтоплений в городах Республики Дагестан — Махачкалы, Каспийска и Дербента. Ночью в регионе были сильные ливни, сообщает SHOT .

Жители республики встретили проблемы с позитивом. На первом видео один дагестанец идет по пояс в воде с зонтиком. К нему подходит другой на калошах и спрашивает: «Заур, куда идешь?». Тот отвечает: «Машину ищу, брат».

Второе видео снял мужчина, едущий на автомобиле по подтопленным улицам. По улице дагестанцы плавали на надувной лодке.

Третье видео, однако, не столь веселое. Там мужчина снял, как у него были затоплены дождями половина салона.

