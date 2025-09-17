сегодня в 16:16

Дагестанец сбил 2 детей и женщину на тротуаре в Санкт-Петербурге

Приезжий из Республики Дагестан сбил двух детей и женщину на тротуаре в Санкт-Петербурге. Он нарушил правила дорожного движения, сообщает « 112 ».

Пострадавшие попали в больницу. У них травмы средней тяжести, однако жизням ничего не угрожает.

Kia черного цвета поехала на красный цвет светофора на Пейзажной улице. Затем въехала в бок Renault и продолжила движение.

Водитель седана утратил управление и оказался на тротуаре. Там стояли люди.

Kia сбила троих человек. Среди них оказались 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. После этого предполагаемый виновник ДТП заехал на траву и продолжил движение. Остановка была сделана только через несколько десятков метров.

Полиция проводит проверку.