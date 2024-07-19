Дагестанец раздел и растерзал 51-летнюю петербурженку, задевшую его на роликах

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В Петербурге женщина погибла в результате конфликта с дагестанцем

В Санкт-Петербурге раскрыто жестокое убийство 51-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний уроженец Дагестана, он помещен в СИЗО, пишет RuNews24.ru .

Убийство произошло вблизи жилого комплекса. Тело погибшей с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено волонтерами в кустах у кладбища.

Труп лежал в полуобнаженном виде, с приспущенными брюками. Голову убитой плотно обмотали курткой, поблизости лежали лифчик и футболка. Эксперты заявили, что на теле погибшей обнаружено не менее 20 ножевых ранений.

По данным следствия, между женщиной и подозреваемым произошел конфликт на улице. Петербурженка, находившаяся на роликовых коньках, случайно задела мужчину. После словесной перепалки подозреваемый зарезал горожанку.

Задержанный работал охранником в больнице. Мотивом преступления мог стать оскорбительный комментарий в адрес матери подозреваемого, однако родные погибшей не верят, что она могла оскорбить мать своего предполагаемого убийцы.

Судя по информации из соцсетей, подозреваемый придерживался радикальных взглядов, отмечает издание.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование деталей и обстоятельств преступления продолжается.