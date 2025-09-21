сегодня в 18:44

Дагестанец получил штраф за «Человека-паука» на капоте в Махачкале

Дагестанцу выписали штраф в Махачкале за танцующего на капоте его автомобиля мужчины в костюме «Человека-паука». Его действия признали «опасными» и «незаконными», сообщает пресс-служба ГАИ региона.

В Сети опубликовали ролик, на котором по подтопленной улице Махачкалы едет автомобиль. У него на капоте танцует мужчина, одетый в костюм «Человека-паука». В пресс-службе ГАИ Дагестана отметили, что такие действия — нарушение закона и игнорирование правил безопасности.

Работники ГАИ установили личность водителя. Им оказался 33-летний мужчина. Ему выписали штраф по части 2 статьи 12.23 КоАП России за перевозку человека вне кабины машины.

Пресс-служба ГАИ Дагестана напомнила жителям региона, что такие действия противозаконны. Совершая их, они показывают пример безответственного поведения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.