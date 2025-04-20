Дачный дом полностью сгорел в Талдомском горокруге

Сигнал о возгорании поступил в 23:25 19 апреля. Пожарные прибыли в 23:43, на месте ЧП наблюдалось горение по всей площади здания. В 00:01 20 апреля огонь локализовали на площади 48 кв. м, в 00:17 потушили открытое горение, а в 01:52 ликвидировали последствия пожара.

На тушение возгорания выезжали 10 человек и 2 единицы техники. Причину ЧП будут устанавливать дознаватели теротдела надзорной деятельности и профработы.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Московской области 121 раз выезжали на тушение пожаров, 14 раз — на ликвидацию последствий ДТП.