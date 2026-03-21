Да пребудет с тобой сила: кабаниха атаковала Йоду в подмосковном лесу
Самка кабана напала на домашнюю собаку в подмосковном лесу
Фото - © кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 2 – Атака клонов"
Дикий кабан напал на собаку в лесу в городском округе Домодедово. Пострадавшему животному оказали медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».
Собака по кличке Йода с хозяйкой бродили по лесу, где случайно наткнулись на самку кабана с поросятами. Животное стало защищать малышей и атаковало собаку, подрав ей бок клыками.
На опубликованных кадрах видно, как в результате нападения дикого животного собака получила серьезные травмы.
В ветеринарной клинике Йоду подлатали и отправили лечиться домой. При встрече с семейством кабанов хозяйка собаки не пострадала.
