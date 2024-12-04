«Да ну ***!» В Сеть слили видео, как россиянин на велосипеде повел БМП в атаку
Российский военнослужащий, задействованный на специальной военной операции, повел боевую машину пехоты (БМП) в атаку на велосипеде, продвигаясь через минные поля, сообщает Инфо24.
Военнослужащий прекрасно ориентировался на карте минного поля, поэтому он решил опередить бронемашину и провести своих коллег через опасный участок. Этот шаг позволил ему спасти жизни и здоровье своих товарищей по службе.
Запись с места заезда была получена с российского беспилотника, который обеспечивал наблюдение за ситуацией.
Операторы дрона были поражены тем, что военнослужащий направляется на минное поле на обычном велосипеде и не могли поверить, что кто-то решился использовать такое транспортное средство в столь опасной зоне.
«Да ну ***! Он в натуре на велике катит. В натуре, педали крутит! Давай газу, родной!» — удивлялись военные на фоне.