«Да ну ***!» В Сеть слили видео, как россиянин на велосипеде повел БМП в атаку

Российский военный повел БМП в атаку на велосипеде через минные поля

Российский военнослужащий, задействованный на специальной военной операции, повел боевую машину пехоты (БМП) в атаку на велосипеде, продвигаясь через минные поля, сообщает Инфо24 .

Военнослужащий прекрасно ориентировался на карте минного поля, поэтому он решил опередить бронемашину и провести своих коллег через опасный участок. Этот шаг позволил ему спасти жизни и здоровье своих товарищей по службе.

Запись с места заезда была получена с российского беспилотника, который обеспечивал наблюдение за ситуацией.

Операторы дрона были поражены тем, что военнослужащий направляется на минное поле на обычном велосипеде и не могли поверить, что кто-то решился использовать такое транспортное средство в столь опасной зоне.

«Да ну ***! Он в натуре на велике катит. В натуре, педали крутит! Давай газу, родной!» — удивлялись военные на фоне.