Чуть не убило девушку с собакой: масса снега рухнула на три машины в Звенигороде

В Звенигороде тяжелая снежная масса обрушилась на три припаркованных автомобиля. Произошло это буквально через минуту после того, как по этому пути прошла женщина с собакой, сообщает Mash .

Так как в момент происшествия люди в машинах отсутствовали, последствия ограничились материальным ущербом: у одной из машин оказался сильно поврежден бампер. Если бы девушка с собакой шла чуть медленнее, тяжелая снежная масса могла причинить им в том числе смертельные травмы.

Предварительно известно, что за четыре дня в Подмосковье от падения снега и наледи пострадало более десяти человек, большинство из которых получили травмы средней тяжести.

Из-за повышения температуры снежные пласты срываются с крыш, создавая угрозу для пешеходов. Откалывающиеся при ударе о землю ледяные осколки также опасны и могут ранить людей.

