ЧС муниципального характера зафиксировали в Брянской области из-за взрывов

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В Карачевском районе Брянской области зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

ЧС связана с детонацией взрывоопасных предметов на территории муниципалитета.

Взрывы произошли 9 октября.

Региональный главк МЧС России также держит на контроле еще одну чрезвычайную ситуацию в агропромышленном комплексе Брянской области.