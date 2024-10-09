ЧС муниципального характера зафиксировали в Брянской области из-за взрывов
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В Карачевском районе Брянской области зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
ЧС связана с детонацией взрывоопасных предметов на территории муниципалитета.
Взрывы произошли 9 октября.
Региональный главк МЧС России также держит на контроле еще одну чрезвычайную ситуацию в агропромышленном комплексе Брянской области.