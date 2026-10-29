«ЧОП — говно»: уральские школьники бунтуют против охранников
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Толпа юных руферов и диггеров вышла на улицы Екатеринбурга, скандируя лозунги против охранников, сообщает Ural Mash.
Между школьниками-любителями экстремального отдыха и охранниками возник острый конфликт. Вторые не дают подросткам проникать в заброшенные дома, канализации и взбираться на крыши и шпили зданий.
Недовольные дети вышли на протест. Они прошлись по улицам города, выкрикивая оскорбления в адрес сотрудников ЧОП.
«ЧОП — говно», — кричали дети.
В Сети появились кадры марша. В ролике запечатлена колонна подростков, которые громко кричат о своей неприязни к охранникам.
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