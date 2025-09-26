Число жертв при отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 12

Инцидент произошел в городе Сланцы. Как пишет Mash, причиной массового отравления, предварительно, стал грязный самогонный аппарат.

Изготовлением суррогата алкоголя в домашних условиях занималась 60-летняя воспитательница детсада Ольга С., а сбывала его через 78-летнего знакомого Николая Б. Силовики задержали самогонного бутлегера. При обыске у него обнаружили канистры с алкоголем и бутылки, в которые он разливал контрафактный продукт.

В ходе допроса Николай сдал Ольгу, при обысках в квартире у которой нашли плохо помытый самогонный аппарат. В результате метанол скопился в первых фракциях аппарата и попал в готовый продукт. Кроме того, подруга мужчины могла использовать некачественное сырье. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

