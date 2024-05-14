Число жертв обрушения подъезда в белгородской многоэтажке увеличилось до 17

МЧС РФ: число погибших при обрушении подъезда в Белгороде увеличилось до 17

Спасатели нашли тело еще одного погибшего под завалами подъезда многоэтажки в Белгороде, который рухнул из-за ракетного обстрела со стороны ВСУ. Число жертв трагедии достигло 17 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают работы на месте обрушения подъезда жилой многоэтажки на улице Щорса. Часть здания рухнула после попадания в него украинской ракеты 12 мая. В результате происшествия погибли люди.

Утром 14 мая МЧС РФ сообщило, что число погибших выросло до 16 человек, но через несколько часов нашли тело еще одного погибшего. Теперь число жертв ракетной атаки увеличилось до 17 человек.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. По данным МЧС, основная часть работ уже выполнена.