На месте обрушения дома в Белгороде обнаружили еще одну погибшую

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МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 16

Число погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде возросло до 16. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Количество жертв увеличилось до 16 человек», — говорится в сообщении.

12 мая украинские боевики нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Белгороде. В результате ракетной атаки обрушился весь подъезд 10-этажного дома. В результате ЧП 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на улице Щорса продолжается разбор завалов, основная часть работ уже завершена.