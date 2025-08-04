Число жертв Краснокамского маньяка из Пермского края выросло до 17

Количество жертв 58-летнего Краснокамского маньяка, отбывающего пожизненное заключение в исправительной колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, увеличилось до 17. Он признался в двойном убийстве несовершеннолетних, сообщает SHOT .

Станислав Белорусцев рассказал работникам ИК-6 в Соль-Илецке в Оренбургской области, что два убийства силовики до сих пор не раскрыли. Краснокамский маньяк совершил их 21 год назад.

Белорусцев заявил, что 6 марта 2004 года убил двоих братьев. Одному было 15 лет, а второму — 17. Краснокамскому маньяку на тот момент было 37.

Белорусцева отправили в «Черный дельфин» на пожизненное заключение за тройное убийство. Он забил насмерть блином от гантели троих мужчин, с которыми выпивал.

Затем преступник сознался еще в 12 убийствах. Они были совершены с 1999-го по 2009-й годы в Краснокамске в Пермском крае. За это мужчина и получил кличку «Краснокамский маньяк». Таким образом суммарно он убил 17 человек.