Число жертв калифорнийских пожаров выросло до 11

По информации телеканала CNN, число погибших от пожаров, которые бушуют в Лос-Анджелесе, выросло до 11. Ранее было известно о десяти жертвах, сообщает ТАСС .

Пять человек погибли в районе Пасифик-Палисейдс, еще шесть — на территории, охваченной пожаром Итон. На данный момент в Лос-Анджелесе бушуют шесть природных пожаров общей площадью 15,2 тыс. га.

Пожары уничтожили дома не только простых американцев, но и многих знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека и Хантера Байдена. Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов.

Хилтон уже посетила руины своего дома, который сгорел дотла. Светская львица призналась, что ее сердце разбито. Наследница многомиллионной империи добавила, что в этом доме были созданы самые прекрасные семейные воспоминания. Увидеть, как любимый дом превращается в пепел — ужасно, подчеркнула модель.

Из соображений безопасности звезды покидают свои дома, расположенные в Лос-Анджелесе. Уезжают даже те, чьи особняки не были разрушены. Уже эвакуировались Бритни Спирс, Меган Маркл и принц Гарри, Майло Вентимилья, Коби Смолдерс, Кейт Хадсон, Стивен Спилберг и т. д.