Число задержанных в результате акций протеста в Ереване достигло 240

сегодня в 11:51

В настоящее время в Ереване на акциях протеста за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна сотрудники полиции задержали 240 демонстрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

За невыполнение законного требования сотрудников полиции все задержанные доставлены в отделение.

Накануне участники акции протеста дошли до резиденции Пашиняна в Ереване. У правительственной резиденции собрались тысячи человек. Здание оцепили полицейские.

С 9 мая в Ереване проводят акции протеста с требованием отставки действующего премьер-министра. Также демонстранты выступают против процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий.

Лидером протестов в Ерване выступает руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Србазан (Галстанян).