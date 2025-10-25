сегодня в 16:59

Число задержанных после массовой драки в Новой Москве выросло до 40

После массовой драки на территории столичного ЖК «Прокшино» в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Конфликт между мигрантами вспыхнул в субботу около полудня на стройке ЖК «Прокшино». В дальнейшем приезжие устроили драку, применяя в качестве оружия лопаты, палки и даже дорожные знаки. Пострадали минимум пять человек. Тогда сообщили об 11 задержанных.

Все задержанные проверяются на причастность к преступлению.

Волк добавила, что по факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее рассказали жители, драку мигрантов могли устроить неизвестные на Mercedes без номеров.

