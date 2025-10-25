Задержаны 11 участников массовой драки в Новой Москве

Задержанным сейчас вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым из них— за нарушение миграционного учета в стране. Силовики еще проверяют ранее привлечение задержанных по данным статьям. При повторе нарушения мучжинам грозит депортация из РФ.

Кроме того, как рассказали местные жители, группы рабочих по 10-15 человек собирались около ЖК еще 24 октября. Они бурно выясняли отношения между собой, но драки не было.

Конфликт между мигрантами разросся в субботу около полудня. Это произошло на стройке ЖК «Прокшино». В дальнейшем приезжие устроили драку, применяя в качестве оружия лопаты, палки и даже дорожные знаки. Пострадали минимум пять человек.

