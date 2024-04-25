Число убитых в Абрикосове Херсонской области возросло до семи

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в Абрикосовке в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось о пяти погибших в этом населенном пункте.

По данным источника агентства, задержанные не имеют отношения к службе в 144-й мотострелковой бригаде российских войск, как это было указано в ряде СМИ.

Конфликт, приведший к убийству, произошел из-за того, что подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, но им отказали.

В результате семь человек в ходе перестрелки были убиты, среди них могут быть два представителя силовиков. Сожжены два дома.