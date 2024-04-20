Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье выросло до 15

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Прокуратура: 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участие маршрутки на Горьковском шоссе в Подмосковье выросло до 15. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Крупная авария произошла в субботу на 36 км трассы М-7 «Волга» вблизи деревни Старая Купавна в Богородском городском округе. Предварительно, водитель маршрутки № 322 протаранил грузовик, который стоял на обочине.

В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и 14 пассажиров. Шофера маршрутки спасателям пришлось доставать с помощью спецоборудования. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Прокуратура держит на контроле результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств случившегося.