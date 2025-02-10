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Число пострадавших в ДТП с лесовозом и автобусом в Приморье выросло до 15

Количество пострадавших в дорожной аварии с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Чугуевском округе Приморского края увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС .

«В результате ДТП 15 человек доставили в Чугуевскую центральную районную больницу. Всех осмотрели врачи», — сказали в пресс-службе местного Минздрава.

4 пострадавших были госпитализированы. Врачи осмотрели ребенка 2022 года рождения, его состояние удовлетворительное. Пациенты, которым не нужна госпитализация, были направлены на амбулаторное лечение.

Оин человек находится в крайне тяжелом состоянии. Этого пациента перевели в Арсеньевскую горбольницу.

Ранее на дороге в Чугуевском округе Приморского края лесовоз врезался в рейсовый автобус. Как уточнили в прокуратуре, у лесовоза во время поворота занесло пустой прицеп.