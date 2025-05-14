Число погибших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до трех

Число погибших в массовом дорожно-транспортном происшествии в Курской области увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В среду рейсовый автобус «Железногорск-дачи Жуковец» при движении по трассе столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Водители легковушки и кроссовера погибли на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском. Это 37-летняя женщина», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что врачам не удалось спасти пострадавшую, так как травмы оказались слишком серьезными.

По словам главы региона, количество пострадавших в результате массового ДТП выросло до 21. При этом в медучреждениях продолжают находиться 15 человек.

Хинштейн добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь и пожелал им скорейшего выздоровления.