Число погибших при затоплении парома на Филиппинах увеличилось до 15

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул у берегов Филиппин. В результате погибли как минимум 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на GMA News.

Судно Trisha Kerstin 3 потерпело крушение около острова Балук в провинции Басилан в ночь на понедельник. Предварительно, паром столкнулся с техническими проблемами и затонул.

На борту в момент ЧП были 332 пассажира и 27 членов экипажа. Сейчас известно о 15 погибших. Еще 43 человека числятся без вести пропавшими.

По словам губернатора провинции Басилан Муджива Хатамана, спасены 317 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

