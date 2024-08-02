сегодня в 16:54

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до шести

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле тело мальчика без признаков жизни, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Он стал шестым погибшим в этой трагедии.

1 августа утром в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа.

На месте трагедии работают спасатели. Они разбирают завалы. Для пострадавших и их семей организована горячая линия: 8-343-346-13-19.