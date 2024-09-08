Число отравившися обедами на изибрательных участках в Петербурге выросло втрое

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30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

За прошедшую ночь число пострадавших в результате отравления готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге выросло втрое, до 30 человек, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГСУ СК России по Северной столице.

Накануне 10 членов избирательной комиссии и сотрудников полиции обратились за медицинской помощью после с признаками отравления после употребления готовых обедов на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах.

В ходе осмотрах помещений производителя готовых обедов были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность компании временно приостановлена.

В отношении предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.