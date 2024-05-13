Число отравившхся наркотиками в Астрахани увеличилось до 26 человек

Количество отравившихся наркотиками в Астрахани выросло до 26, скончались 8 человек, сообщает SHOT.

От отравления неизвестным веществом 12 мая умер молодой мужчина, его тело в квартире в Ленинском районе нашла мать.

Помимо этого, в больницу в токсикологию с разных адресов города привезли 5 новых пациентов 23-37 лет с аналогичными симптомами употребления запрещенных веществ. Среди госпитализированных есть девушки.

В Астрахани уже арестовали одного из наркокурьеров. Мужчина отметил, что разложил закладки у подъездов в Советском районе. По данным экспертизы, там был мефедрон.

На данный момент ищут остальных возможных закладчиков.