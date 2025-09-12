Четырехкратный чемпион СССР скончался на 69-м году жизни из-за пожара

В ночь с 9 на 10 сентября Возгорание в деревне Ненимяки охватило шесть гаражей на площади более 300 квадратных метров, став причиной гибели 68-летнего спортсмена.

Сергей Сокарев входил в плеяду легенд отечественного лыжного спорта. Его уникальное достижение — четыре подряд победы на чемпионатах СССР в гонке на 70 км (1981–1984 гг.) — остается непревзойденным до сих пор.

На счету спортсмена две победы на международном марафоне «Праздник Севера», бронзовая медаль чемпионата СССР на дистанции 15 км, медаль этапа Кубка мира.

Мастер спорта международного класса завершил активную карьеру в конце 1980-х, но продолжал участвовать в ветеранских соревнованиях и популяризировал лыжный спорт. Причины пожара устанавливаются, но по предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнем.