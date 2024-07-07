Четыре украинских солдата переплыли Днепр на плотах и сдалась в плен Происшествия сегодня в 07:22

Четыре бойца ВСУ переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен российским военным в Херсонской области. Украинская армия использовала самодельные плоты из пластиковых бутылок, сообщает РИА Новости.

В силовых структурах уточнили, что на берегу военных уже ждали российские бойцы. Они заранее вышли на связь при помощи специального канала связи в Telegram. Также военнослужащие обговорили детали спасения. ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.