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Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Подмосковье

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под свой контроль соблюдение прав граждан, которые пострадали из-за атаки вражеских беспилотников на округ. Повреждена электроподстанция, пострадали два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Указание по личному контролю дал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. Такие обязанности он возложил на Сергиево-Посадского городского прокурора Игоря Фокина.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека. Всего зафиксировано падение четырех дронов.

Среди пострадавших 60-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму и потерял три зуба. У 40-летнего местного жителя ушиб грудной клетки и открытая рана шеи.

«Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — написал Воробьев.

Глава округа Оксана Ероханова отметила, что в пяти микрорайонах полностью отсутствует электричество, в одном — частично. Энергетики компании «Россети Московский регион» уже приступили к ремонту и замене поврежденного оборудования.