сегодня в 07:49

Четыре контейнера загорелись на площади 105 кв м в Раменском

Возгорание произошло в контейнерах по адресу: Раменский, проезд Дорожный, дом 11, его потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал поступил в 03:45 четверга. Всего загорелись четыре контейнера.

В 05:00 пожару присвоили ранг № 2, в 05:13 — ранг 1 БИС. В 05:43 специалисты локализовали огонь на площади 105 «квадратов». В 06:04 ликвидировали открытое горение. В результате данного ЧП погибших и пострадавших нет.

На вызов выезжали 59 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС: 26 человек и 8 единиц техники.

Всего за минувшие сутки в Московской области произошло 34 пожара. Их тушили 298 человек и 85 единиц техники.