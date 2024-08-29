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Четыре энергоблока на Украине были обесточены из-за повреждений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что четыре энергоблока украинских АЭС были обесточены. Это произошло в результате повреждения энергосистемы страны, сообщает ТАСС .

Отключение коснулось энергоблоков номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблока номер три Южно-Украинской АЭС.

Ермак добавил, что об отключении их от сети сообщило также МАГАТЭ.

26 августа на Украине прогремела серия взрывов. Власти страны сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. В связи с этим там были введены экстренные отключения света.