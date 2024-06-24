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Четыре дрона ВСУ перехвачены над Ростовской областью ночью

Минувшей ночью над территорией Ростовской области ликвидированы четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Они ликвидированы с помощью отечественных дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Ранее с помощью дронов российские военные подбили замаскированный танк Leopard ВСУ под Донецком. Его выявили в лесополосе.