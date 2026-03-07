Четыре дома в Ельце могут взорваться из-за упавшей части БПЛА ВСУ
Людей эвакуируют из 4 домов в Ельце из-за риска детонации части беспилотника ВСУ
Ночью в Ельце Липецкой области беспилотник ВСУ упал неподалеку от многоэтажки. Боевая часть БПЛА осталась, есть риск взрыва, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что никто не погиб и пострадавших нет.
Однако для обеспечения безопасности людей эвакуировали из четырех многоэтажек. Они будут жить в пунктах временного размещения.
На месте происшествия находятся сотрудники служб. Также дежурят врачи. Когда осколки БПЛА обезвредят, жильцам разрешат вернуться в квартиры.
