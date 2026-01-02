сегодня в 19:51

Четыре человека застряли в хостеле в Москве из-за прорыва трубы с горячей водой

В хостеле, расположенном на юге Москвы, произошел прорыв трубы с горячей водой. Четыре человека оказались отрезаны от выхода, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что происшествие произошло в хостеле Lion Apartments, находящемся на цокольном этаже здания на Автозаводской улице в Даниловском районе.

2 января там прорвало трубу отопительной системы. Четверо постояльцев, пребывавших в момент аварии в помещении, оказались заблокированы в здании и просили о помощи.

Прибывшие сотрудники пожарной службы провели операцию по спасению людей, спилив решетки и вызволив их. Постояльцы хостела успели надышаться горячими парами, но других подробностей об их состоянии пока неизвестно.

