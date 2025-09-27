сегодня в 11:33

Четыре человека задержаны после стрельбы в отеле в Новосибирске

Новосибирские полицейские задержали четверых подозреваемых в возрасте от 21 года до 28 лет в стрельбе в одном из отелей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

25 сентября в отеле в Центральном районе города между группой людей возник конфликт, в ходе которой один из мужчин несколько раз выстрелил в оппонента.

Прибывшие на место силовики выяснили, что, предположительно, выстрелы сделаны из травматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Трое из задержанных по делу о стрельбе ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос об мере пресечения задержанным. Полицейские работают над задержанием других участников конфликта.

