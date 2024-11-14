Четыре человека спасли при тушении пожара в жилом доме на западе Москвы
Фото - © Telegram-канал МЧС России
Четыре человека спасли при ликвидации возгорания в многоквартирном жилом доме на западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло в четверг вечером в квартире на 13-м этаже в одной из многоэтажек на Ленинском проспекте.
На опубликованных кадрах видно, как из окон квартиры вырываются языки пламени. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и автолестница.
В ведомстве отметили, что дальнейшая информация по ЧП уточняется.