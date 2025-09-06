сегодня в 18:35

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в подмосковном Дмитрове

Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок на трассе в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в субботу около 16:00 на 4-м км автодороги «ММК — Никольское — Горки». Предварительно, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковушкой Škoda.

В результате происшествия пострадали 4 человека, в том числе двое детей 11 и 14 лет. Вех пострадавших экстренно госпитализировали в больницу. На место аварии прибыл вертолет санавиации.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего для принятия дальнейших решений в рамках законодательства.