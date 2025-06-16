сегодня в 22:54

Четыре человека погибли при взрыве петард в Индии, еще 9 пострадали

В Индии на фабрике петард случилась трагедия — взорвалась продукция. В результате происшествия погибли четыре человека, еще девять получили травмы различной степени тяжести, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Times of India.

Происшествие случилось в деревне Атараси, расположенной в Амрохе. Большинство пострадавших — женщины, работавшие по найму на предприятии.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, извлекли тела погибших и эвакуировали раненых. На опубликованных кадрах с места взрыва видны остатки от пиротехники и груда кирпичей.

Семеро пострадавших были доставлены в местные больницы, а двое находящихся в критическом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Амрохи.